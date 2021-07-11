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بسبب الموارد المائية.. العراق يهدد إيران باللجوء للمؤسسات الدولية

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بسبب الموارد المائية.. العراق يهدد إيران باللجوء للمؤسسات الدولية بسبب الموارد المائية.. العراق يهدد إيران باللجوء للمؤسسات الدولية

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هدد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد، اليوم السبت، باللجوء إلى المؤسسات الدولية لاستحصال حقوق بلاده المائية من إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى المحاذية لإيران: «سنلجأ للمحافل الدولية لاستحصال حقوقنا المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية».

وأضاف، أن «الجانب الإيراني لم يبد أي تجاوب معنا ومازال يقطع المياه عن أنهر وجداول سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب أضرارا جسيمة لسكان ديالى التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران»، وفق اليوم.

وأشار الوزير العراقي إلى «رفضه الذهاب إلى هكذا حلول (الشكاوى الدولية)، والأمر مرهون بتعاون الجانب الإيراني وفق أسس علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة».

وانتقد الحمداني «رفض إيران عقد اجتماع كان مقررا في منتصف يونيو الماضي، وأجل بسبب الانتخابات الإيرانية، ووعدونا بعقد اجتماع بعد الانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق».

المصرى اليوم

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