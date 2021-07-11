الجيش الأفغاني يعزز الأمن في قاعدة باجرام الجوية

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شدد الجيش الأفغاني الإجراءات الأمنية في قاعدة «باغرام» الجوية التي انسحبت منها القوات الأمريكية في الثاني من شهر يوليو الجاري. وذكرت ذلك قناة «طلوع نيوز» المحلية.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد وصل إلى قاعدة «باغرام» الجوية، أمس الجمعة، وأمر بتعيين موظفين لإدارة سجن «باغرام» المتواجد داخل القاعدة.

وتجري مواجهات في أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي «طالبان»، الذين استولوا على مناطق كبيرة في المناطق الريفية وشنوا هجوماً على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد وسط انسحاب القوات الأميركية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 سبتمبر القادم.

وأفيد أمس الجمعة، 9 يوليو، بأنه بالإضافة إلى المعابر الحدودية التي تم الاستيلاء عليها بالفعل مع طاجيكستان، سيطرت «طالبان» على نقاط تفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم لمكتب السياسي لحركة «طالبان»، محمد نعيم،- وفق وكالة سوبتنك- بأن الدول المجاورة لأفغانستان لا داعي لأن تقلق بشأن الأمن على حدودها. وبالإضافة إلى ذلك، وعدت حركة «طالبان» أن تعمل المعابر الحدودية بين أفغانستان والدول المجاورة كالمعتاد.