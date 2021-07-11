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رئيس اتحاد السلة: الأندية وافقت بالأغلبية على لائحة الحماية دون تعديل

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رئيس اتحاد السلة: الأندية وافقت بالأغلبية على لائحة الحماية دون تعديل رئيس اتحاد السلة: الأندية وافقت بالأغلبية على لائحة الحماية دون تعديل

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قال مجدي أبوفريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، إن الأندية وافقت بالأغلبية على عدم تعديل أي بند في لائحة الحماية.

وأضاف مجدي أبوفريخة، في تصريحات تليفزيونية، أن لائحة الجماية لاقت موافقة 15 ناديا من أصل 16 في اجتماع ديسمبر الماضي.

وأكمل: «الأندية لم تعترض على مقترح اللائحة، باستثناء نادي الاتحاد السكندري، لقد حرصنا على الاستماع لمفوضي الأندية ومناقشة ملاحظاتهم بشأن اللائحة قبل التصويت عليها».

وواصل: «سبورتنج والاتحاد والزمالك، هم من وافقوا فقط على تعديلات لائحة الحماية في اجتماع اليوم، واتفق أغلب ممثلي الأندية على عدم تعديل أي بند في بنود اللائحة المعلن عنها من قبل».

وأتم: «قدمت أوراق ترشحي في انتخابات اتحاد كرة السلة، وشهدت قائمتي تواجد حمدي المناعي الحكم الدولي السابق».

المصرى اليوم

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