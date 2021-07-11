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"قوات أمن الحج" تضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

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"قوات أمن الحج" تضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج "قوات أمن الحج" تضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
قامت بتطبيق الغرامة المالية المقررة وقدرها (10.000) ريال

صرَّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (3) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10.000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبِّقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة وعرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.قوات أمن الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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