★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن تعاقد الفريق الأحمر مع الإسباني أوجستي بوش، مدرب فريق السلة بنادي الزمالك السابق.

النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع أوجستي بوش، لمدة موسمين، ليقود فريق السلة بداية من الموسم المقبل.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى أن لا يتعاقد النادي الأهلي مع أوجستي، العالم مليان مدربين، تعاقد مع أي مدرب آخر، وبلاش المدرب الإسباني».

وأضاف: «العلاقة الحالية بين الأهلي والزمالك هادئة وأتمنى أن تستمر على هذا الوضع، إذا تعاقد الفريق الأحمر مع أوجستي، سيدخل الناديان في صراع جديد».

وواصل: «أنا أول من أعلنت عن المبادرة بين الأهلي والزمالك، بعدم تعاقد الفريق الأحمر مع أي لاعب من القلعة البيضاء، هذه المبادرة كانت مع اللجنة السابقة للنادي الأبيض برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز».

وأوضح: «النادي الأهلي كان سببًا في استقرار الزمالك في الفترة الأخيرة، بعدما رفض الدخول في مفاوضات مع أي من لاعبي فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وهو ما ساعد إدارة النادي الأبيض على تجديد عقودهم على رأسهم أحمد سيد زيزو».