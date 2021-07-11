أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سيف زاهر: الأهلي كان سببًا في استقرار .. وأتمنى أن لا يتعاقد مع أوجستي

Print
سيف زاهر: الأهلي كان سببًا في استقرار الزمالك.. وأتمنى أن لا يتعاقد مع أوجستي سيف زاهر: الأهلي كان سببًا في استقرار .. وأتمنى أن لا يتعاقد مع أوجستي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن تعاقد الفريق الأحمر مع الإسباني أوجستي بوش، مدرب فريق السلة بنادي السابق.

النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع أوجستي بوش، لمدة موسمين، ليقود فريق السلة بداية من الموسم المقبل.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى أن لا يتعاقد النادي الأهلي مع أوجستي، العالم مليان مدربين، تعاقد مع أي مدرب آخر، وبلاش المدرب الإسباني».

وأضاف: «العلاقة الحالية بين الأهلي والزمالك هادئة وأتمنى أن تستمر على هذا الوضع، إذا تعاقد الفريق الأحمر مع أوجستي، سيدخل الناديان في صراع جديد».

وواصل: «أنا أول من أعلنت عن المبادرة بين الأهلي والزمالك، بعدم تعاقد الفريق الأحمر مع أي لاعب من القلعة البيضاء، هذه المبادرة كانت مع اللجنة السابقة للنادي الأبيض برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز».

وأوضح: «النادي الأهلي كان سببًا في استقرار الزمالك في الفترة الأخيرة، بعدما رفض الدخول في مفاوضات مع أي من لاعبي فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وهو ما ساعد إدارة النادي الأبيض على تجديد عقودهم على رأسهم أحمد سيد زيزو».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية

عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية