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الصحة : وصول 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا الأسبوع

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الصحة : وصول 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا الأسبوع الصحة : وصول 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا الأسبوع

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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، إن تطعيم المواطنين باللقاحات مازال مستمرا بناء على الأرصدة المتاحة من اللقاحات في المحافظات.

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياه اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن التطعيم مازال مستمرا ضد فيروس كورونا ولم يتوقف كما قال بعض المغرضين ومازلنا نقوم بإرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاح.

أوضح خالد مجاهد، أن من أوائل الدول الإفريقية التي بدأت في تصنيع اللقاحات، مؤكدا أن مصر خلال الفترة الماضية حصلت على أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا بخلاف ما يتم تصنعيه في مصر.

وتابع: «من المقرر خلال الفترة القادمة أن تستقبل مصر جرعات من لقاح أسترازينكا، إضافة إلى 2 مليون جرعة من لقاح فايزر سيتم استقبالهم في مصر خلال هذا الأسبوع ومن لقاح جونس اند جونسون خلال أيام قليلة».

المصرى اليوم

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