إصابة عامل برصاصة خطأ أثناء عبثه فى سلاح صديقه بسوهاج

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أصيب اليوم عامل بطلق نارى بطريق الخطأ أثناء عبثه بسلاح نارى ملك صديقه داخل منزله بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من المستشفى الجامعى، بوصول حسام. أ. أ «20 سنة – عامل» ويقيم بقنا مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري فتحة دخول، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بمنزل صديقه أحمد. م. ى «21 سنة- عامل» ويقيم بدائرة مركز سوهاج، وحال عبثه بسلاح ناري ملك الأخير خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم «فرد روسي محلي الصنع» بإرشاده، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.