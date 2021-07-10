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وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: انسوا ثقافة الحصول على نسبة 100% ()

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وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: انسوا ثقافة الحصول على نسبة 100% (فيديو) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: انسوا ثقافة الحصول على نسبة 100% ()

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم ضبط طالبين اثنين أثناء محاولة تصوير امتحان اللغة العربية بالمرحلة الثانوية العامة، تمهيدًا لممارسة غش إلكتروني، مؤكدًا أنه تم ضبطهما في غضون 10 دقائق فقط بسبب التقنيات التي تستخدمها الوزارة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه تقرر حرمان الطالبين من خوض الامتحانات لمدة عامين، إلى جانب معاقبة المراقبين، مشيرًا إلى أن الغش ظاهرة مسكوت عنها ومنتشرة في جميع سنوات التعليم.

وأوضح الوزير أن الطلبة يتصارعون من أجل الحصول على الدرجات فقط بأي وسيلة، بما يجلب عليهم الكثير من الأضرار لا سيّما في المستقبل، لافتًا إلى أن هي الدولة الوحيدة التي تُشرك وزارة الداخلية في أعمال الامتحانات، معقّبًا: «لو جميع الطلاب كانوا على التزام لما كان الوضع كذلك».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على قياس فهم الطلاب للموضوع الذي تتم دارسته، داعيًّا إلى نسيان إمكانية ثقافة الحصول على نسبة 100%.

المصرى اليوم

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