أخبار عاجلة

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
أستاذ قانون دولي: لا أستبعد نشوب نزاعًا مسلحًا حول سد النهضة -
نص كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقرارات تجميد البرلمان وموقف حاسم ضد الإخوان «فيديو» -
حصة العسيلي.. رائدة الإذاعيات في الإمارات -
أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها -
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعلان جوائز معرض الكتاب الثلاثاء

Print
إعلان جوائز معرض الكتاب الثلاثاء إعلان جوائز معرض الكتاب الثلاثاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، للإعلان عن أسماء الفائزين بها، بإحدى قاعات المعرض، في مركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي، حتى 31 من نفس الشهر، وفتحت باب المسابقة في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- المسرح- النقد الأدبي- الدراسات الإنسانية- الطفل- الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى أربع جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

واشتُرط للتقدم للجائزة أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرارًا بأن العمل المُقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات الماضية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا

المصرف المتحد: إقبال المواطنين على تطبيق الشمول المالي ارتفع بسبب كورونا

المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك

المصرف المتحد: مصر الدولة الوحيدة التي تضمن أموال المودعين في البنوك