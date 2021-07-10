إعلان جوائز معرض الكتاب الثلاثاء

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ينطلق حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، للإعلان عن أسماء الفائزين بها، بإحدى قاعات المعرض، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي، حتى 31 من نفس الشهر، وفتحت باب المسابقة في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- المسرح- النقد الأدبي- الدراسات الإنسانية- الطفل- الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى أربع جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

واشتُرط للتقدم للجائزة أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرارًا بأن العمل المُقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات الماضية.