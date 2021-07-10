ضمن استعدادات العيد.. بيطري المنيا : المحافظة خالية من بؤر الإصابة بالأمراض الحيوانية

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أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، خلو المحافظة من الأمراض التي تصيب الحيوانات، وعدم رصد أي بؤر مرضية سواء بالحمى القلاعية، أو العقد الجلدي، أو أي أمراض أخرى، مؤكدا إنهاء المديرية استعداداتها لعيد الأضحي المبارك، من خلال فرق التنقل بالأسواق، ومزارع الحيوانات للتأكد من سلامتها.

وقال «عثمان» في تصريحات صحفية، إنه تم البدء في المرحلة الثانية لتحصين رءوس الماشية والماعز والأبقار، بلقاح الحمى القلاعية، والجلد العقدي. وناشد المواطنين باللجوء للجان التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

أكد «عثمان» استمرار حملات التوعية، ضد الأمراض المتعلقة بالحيوانات سواء الجلدي، مثل الجلد العقدي، أو الفيروسات، مثل الحمى القلاعية، من خلال إدارة الإرشاد بالمديرية.