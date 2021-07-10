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قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن المسعى المصري والسوداني كان يهدف بشكل أساسي إلى أمرين، الأول هو توعية الرأي العام الدولي من خلال الاقتراب من مجلس الأمن، وأن هناك مشكلة رئيسية تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

وأضاف زكي، خلال برنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن الأمر الثاني هو محاولة استصدار رد فعل من المجلس للمضي قدما والبناء عليه وكيف يمكن أن يتم التحرك مستقبلاً، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي كان له حق توضيح موقفه، ولكن رد فعل المجلس كان معروف من البداية أن به صعوبات، وهذا أمر مطروح للبحث مستقبلا.

وأوضح أن الموقف داخل جامعة الدول العربية به تأييد كامل للموقف المصري والسوداني، مضيفا: «لا أريد أن يفهم من ذلك أنه تأييد أعمى لمصر والسودان، خاصة أنني حضرت حوارات لمصلحة الموقفين المصري والسوداني وتأييد حقوقهما المائية، والوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة».