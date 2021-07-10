فخرالدين بن يوسف: يجب التريث قبل تحديد وجهتي المقبلة

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كشف التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن تطورات تجديد عقده مع قلعة الدراويش.

وينتهي تعاقد المهاجم التونسي مع الإسماعيلي في نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده حتى الآن مع النادي.

وقال فخر الدين بن يوسف، في تصريحات عبر إذاعة «أي إف إم» التونسية: «لا أريد الحديث كثيرا في هذا الموضوع، لما يتطلبه من سرية، ولكن ما أستطيع أن أقوله أن الإسماعيلي يرغب في تجديد التعاقد معي، لكن لم ندخل حتى الآن في المفاوضات الجدية والرسمية.. وإن شاء الله عند عودتي إلى مصر ستتضح الأمور أكثر».

وأضاف: «وصلتني عروض أخرى في الفترة الماضية، لكن على التريث قبل اختيار وجهتي المقبلة، لأنني أعتبر الميركاتو الحالي هو الأهم في مسيرتي الكروية».

وعن إمكانية عودته للدوري التونسي، قال: «لست متحمسا للعودة لتونس، لكن إن قررت العودة فلن ألعب إلا في الترجي، لأنه في هذا الفريق فقط يمكن للاعب أن يتقدم ويحسن مستواه.. الترجي يعرف الاستقرار على جميع المستويات، وليست لديه أي مشاكل».