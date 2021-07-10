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معرض الكتاب يناقش الجزء الحادي عشر من موسوعة القديمة

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معرض الكتاب يناقش الجزء الحادي عشر من موسوعة مصر القديمة معرض الكتاب يناقش الجزء الحادي عشر من موسوعة القديمة

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ناقش الدكتور علي عبد الحليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، الجزء الحادي عشر من موسوعة القديمة، التي كتبها عالم الآثار الراحل سليم حسن، والمكونة من 16 جزءا، والذي يتناول بالشرح آثار ملوك الأسرة 25، موضحا ملامح هذه الفترة من خلال الآثار.

وتطرق عبدالحليم، بالحديث إلى نظريات الخلق عند المصري القديم خلال تلك الفترة، ورؤيته لكيف تم خلق العالم والناس، وذلك خلال ملتقى الكتب المذاع على المنصة الإلكترونية للفعاليات الثقافية، المقامة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار «عبدالحليم إلى أن سليم حسن خصص الجزء الأخير من هذا الكتاب للحديث عن الغزو الآشوري، ولمحة عن من هم الآشوريون؟ ومن أين آتوا؟ ومن هم ملوكهم؟ وحتى طردهم من مصر وقيام الأسرة الـ 26، والتي سيتحدث عنها بالتفاصيل غدًا".

المصرى اليوم

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