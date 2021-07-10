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رئيس جامعة الأقصر يشهد تحكيم مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة

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رئيس جامعة الأقصر يشهد تحكيم مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة رئيس جامعة الأقصر يشهد تحكيم مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة

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شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات تحكيم مشروعات التخرج للفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بأقسامها المختلفة .

واستمع رئيس الجامعة لشرح من الطلبة حول المشروعات التي قاموا بتصميمها، بحضور كل من؛ الدكتور هشام المعداوي عميد الكلية، والدكتور صالح عبدالمعطي، عضو مجلس الجامعة، والدكتور أحمد محيي حمزة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عرابي الأستاذ بالكلية، والدكتور أحمد جمال عيد أستاذ الجرافيك بالكلية.. وأشاد الدكتور محمد محجوب بمشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالكلية من أعمال فنية تتسم بروح الإبداع والابتكار لديهم .

بلغ عدد مشاريع تخرج طلاب الفنون الجميلة 60 مشروعًا بأقسام الجرافيك والتصوير والنحت، والديكور، من بينها مشروع ليلة حلم، مشروع حياة، تشتت، حمل كبير، نوباد نحمي تراثنا، الصراع، صناعة الفخار والخزف، بحيرة البجع، رحلة حياة .

وفي ختام جولته بالكلية، وجه رئيس جامعة الأقصر بإقامة معرض يضم أعمال الطلبة جميعا من خريجي الكلية، للاستفادة من إبداعاتهم ودعمهم بنشر أعمالهم في إطار رؤية الجامعة والكلية في نشر الوعي الفني والعلمي، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم ابنائها وتقديم يد العون لهم وتذليل العقبات للاستفادة من مواهبهم وتحفيزهم على مواصلة الإبداع.

المصرى اليوم

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