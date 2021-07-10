خبيرة: مريض السمنة مُعرض للإحراج لهذا السبب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الشخص الذي يحصل على كورس معين لخفض الوزن ليس ضعيف الإرادة، ولكنه شخص لا يستطيع خفض الوزن بدون أي مساعدة، خاصة وأن الطعام متعة وإغراء عند الكثير من الناس.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مريض السمنة لا يستطيع تناول كميات كبيرة من الطعام، حال تناول كورس معين أو أعشاب معينة، معقبًا: «مش هيحرم نفسه من أي حاجة، وهياكل كل أنواع الطعام بكميات أقل».

وتابعت أن مريض السمنة مُعرض للإحراج كبير بسبب عدم توفر مقاسه في الملابس، معقبة: «كلمة مفيش مقاسك لمريض السمنة دي بضايق جدًا».