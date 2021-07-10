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رغدة السعيد: لغة الجسد تدخل في جميع جوانب حياتنا

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رغدة السعيد: لغة الجسد تدخل في جميع جوانب حياتنا رغدة السعيد: لغة الجسد تدخل في جميع جوانب حياتنا

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قالت الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد والعلاقات الإنسانية، إن لغة الجسد أكثر دقة من علم الفراسة، ولغة الجسد تختلف في كثير من الجوانب عن علم الحركة أو علم الفراسة، كون علم الحركة مبنيّ على التوقعات والمواقف الثابتة، أمّا لغة الجسد فهي تعتمد على متابعة الحركات وقراءة الإيماءات الواقعية المرئية للعين أو المسموعة من الأذن.

وتابعت «السعيد»، خلال لقائها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن لغة الجسد تقوم بتقييم المظهر الخارجي للأشخاص الذين نرغب في قراءة أفكارهم أو معرفة الجانب الغامض من شخصيتهم بشكل منطقي مبنيّ على الملاحظة والتقييم والتحليل، وتأخذ معطياتها من التطوّر الهائل الذي حصل للعلوم السلوكية، وخاصة التطورات التي حصلت في علم النفس.

وأوضحت خبيرة لغة الجسد والعلاقات الإنسانية، أن لغة الجسد تدخل في جميع جوانب حياتنا وتعمل على فهم أنماط السلوك النفسي وتعديله في بعض الأحيان، مشيرة إلى أنه لا بد لعلماء لغة الجسد أن يكونوا ملمين بعلم الفراسة؛ لتتشكّل لديهم القدرة على فهم حركات الجسد وإيماءاته، وهذا الأمر يجعل من الأشخاص الذين يهتمون بلغة الجسد أكثر خبرة وصولاً إلى درجة الاحترافية في فهم سلوك الآخرين وقراءة أفكارهم وتقييم سلوكهم.

المصرى اليوم

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