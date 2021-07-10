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مقرر «القومي للسكان» السابق: «عندنا دولة جديدة كل 8 شهور بسبب الزيادة السكانية» ()

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مقرر «القومي للسكان» السابق: «عندنا دولة جديدة كل 8 شهور بسبب الزيادة السكانية» (فيديو) مقرر «القومي للسكان» السابق: «عندنا دولة جديدة كل 8 شهور بسبب الزيادة السكانية» ()

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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن عدد سكان ارتفع مليون نسمة خلال 9 أشهر، مضيفا: «هذا يعني إننا عندنا دولة جديدة كل 8 شهور»، ولفت إلى أن ملف الزيادة السكانية يحتاج إلى تضافر كل الجهود للتعامل معه.

وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن معدل الزيادة السكانية تحسن خلال السنوات الأخيرة، وشهد انخفاض معدل المواليد.

وطالب حسن بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية التي تحذر المواطنين من خطورة الزيادة السكانية.

واستكمل: "نريد غلق ملف الزيادة السكانية من خلال حل هذه المشكلة وعدم تصديرها للأجيال المقبلة"، مشددا على أن نسبة الأمية بين النساء والفتيات في بعض محافظات الصعيد تتجاوز 40%، وأكد ضرورة القضاء على أزمة الأمية.

المصرى اليوم

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