كفر الشيخ : لا مخالفات في امتحانات الثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم ترصد غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش، وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها. وقالت، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قد تقدم لليوم الأول السبت ١٠ للشعبة العلمية 13 ألفا و271 طالبا وطالبه، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99.5٪ موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة



أكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الأول للشعبة العلمية، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مضيفا أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.