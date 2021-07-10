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منتخب اليد يهزم البرازيل وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

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منتخب اليد يهزم البرازيل وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو منتخب اليد يهزم البرازيل وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

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حقق منتخب كرة اليد المصري فوزا سهلا على منافسه البرازيلي بنتيجة 32-25، اليوم السبت، في مباراة ودية أقيمت في ألمانيا.

ويشارك الفراعنة في دورة ودية دولية مع منتخبي البرازيل وألمانيا استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

وقدم منتخب عرضا جيدا أمام البرازيل، وسيختتم مشواره في الدورة الودية ضد ألمانيا، ومن المقرر أن يعود منتخب مصر إلى القاهرة بعد نهاية الدورة الودية، استعدادا للسفر إلى اليابان.

وخاض الفراعنة معسكرا في إسبانيا، حيث لعب مباراتين وديتين ضد إسبانيا وكرواتيا ثم دخلوا معسكرا آخر في فرنسا شهد ودية ضد منتخب فرنسا قبل السفر لألمانيا.

وسيلعب منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو في المجموعة الثانية بالأولمبياد بجانب الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ويستهل منتخب الفراعنة مبارياته بأولمبياد طوكيو يوم 24 يوليو الجاري أمام البرتغال.

وسيواجه في باقي المباريات الدنمارك واليابان ثم السويد والبحرين أيام 26 و28، و30 يوليو، و1 أغسطس على الترتيب، وتصعد المنتخبات الأربعة الأولى في المجموعتين إلى دور الثمانية، حيث يلعب متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، ويلعب صاحب المركز الثاني مع الثالث بالمجموعة الأخرى.

المصرى اليوم

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