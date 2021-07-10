مزارعون يعرضون تجاربهم في استخدام الري الحديث لتوفير 35% من المياه

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عرض مجموعة من المزارعين تجاربهم في استخدام الري الحديث، خلال الحوار المفتوح الذي نظمه المجلس الأعلى للاعلام بالقناطر الخيرية.

وأكدوا أنه وفر قرابة 35% من المياه، كما أنه منع حدوث فاقد في المحصول.

كما أن استخدام الري بالتنقيط جعل التكاليف المالية أقل بنسبة كبيرة، كما أنه ساعد على قدرة الفلاح على السيطرة على الافات والأمراض.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، في كلمة خلال المؤتمر، إن مصر قادرة على الحفاظ على حقوقها في مياه النيل، وأن جميع السيناريوهات مطروحة لاستخدامها.

وأكد أن لدينا رسالة مطمئنة للشعب المصري، تتمثل في قدرة الدولة على انتزاع حقوقها كاملة، إذا فشلت طرق التفاوض التي لم نزل نتمسك بها، مضيفًا أن من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشروعات، ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة.