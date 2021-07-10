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ضمن مبادرة «حياة كريمة».. الكشف على 420 شخصًا في قافلة طبية بالغربية

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ضمن مبادرة «حياة كريمة».. الكشف على 420 شخصًا في قافلة طبية بالغربية ضمن مبادرة «حياة كريمة».. الكشف على 420 شخصًا في قافلة طبية بالغربية

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أطلقت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) بقرية بنا أبو صير ، مركز سمنود ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافله الطبية المجانية تستمر لمدة يومين وقد توقيع الكشف والفحص الطبي على 420 شخصا في اليوم الأول وصرف علاج مجانا وذلك في حضور الدكتوره نبيله خليل مدير إدارة سمنود.

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل إلى أنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد.

المصرى اليوم

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