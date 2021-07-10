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تصادم ملاكي ونقل على الطريق الإقليمي ببنها بدون إصابات

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تصادم ملاكي ونقل على الطريق الإقليمي ببنها بدون إصابات تصادم ملاكي ونقل على الطريق الإقليمي ببنها بدون إصابات

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شهد الطريق الاقليمى دائرة مركز بنها حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل عند مطلع الطريق من ناحية كفر شكر أسفر الحادث عن تهشم الملاكى ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية فيما تعطل الطريق حوالى 30 دقيقة لحين فع السيارة الملاكى وإعادة فتحة مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل على الطريق الاقليمى دائرة المركز.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث وتم رفع السيارتين على جانب الطريق وإعادة فتح الحركة المرورية امام السيارات وبالمعاينة تبين انه اثناء توجه السيارة الملاكى قيادة «خ ش م» مهندس من كفر شكر إلى مطلع الطريق الاقليمى تصادق عبور السيارة النقل قيادة «س م م» سائق فاصدطمت بها الملاكى ما ادى إلى تهشم واجهة السيارة الملاكى ولم تقع أي اصابات بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتجنيب السيارة المتهشمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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