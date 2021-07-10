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محافظ المنيا : يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان (صور)

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اجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، جولة تفقدية على مقار لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال جولته، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية، المهندس هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا، حيث شملت الجولة، المرور على مدارس الفريق صفي الدين ابوشناف، الشهيد محمد وحيد حبشي، ومدرسة 25 يناير.

تابع المحافظ، سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، والتأكد من توافر الخدمات الطبية داخل اللجان، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة اعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ.

من جانبه قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.

محافظ المنيا: يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

المصرى اليوم

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