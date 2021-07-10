وزير التربية والتعليم يعلن القبض علي طالب صور ورقة الامتحان بالغربية

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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن حوالي ٧٠٠ الف يمتحنون في هدوء، وطالب واحد بالغربية صور ورقته وتم القبض عليه.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر جروب «مرصد امتحانات الثانوية العامة» عبر تطبيق واتساب أنه لا فائدة من هذا لأن هناك نماذج مختلفة من الامتحان.

وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن كاميرات المراقبة نجحت في الكشف عن الطالب المسؤول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت غرفة عمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة أنه تم ضبط الطالب داخل لجنة بمحافظة الغربية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.