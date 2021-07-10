تبطين 85 كيلو متر بمشروع تأهيل الترع في القليوبية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بالقليوبية ان تم الإنتهاء من تبطين 85 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع في القليوبية.

أكد وكيل الوزارة في بيان لمديرية الرى بالقليوبية أن المرحلة الأولى من المشروع تضم300 كيلو متر بتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه وتم إدراج تبطين وتأهيل 147 كيلو متر من الترع ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر بتكلفة 580 مليون جنيه وجارى العمل بالمشروع على أرض الواقع ويقوم بالتنفيذ لها قطاع الري.

اضاف أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط حيث تقرر إدراج المساقى في التأهيل كمثيلاتها من الترع واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى للتنفيذ وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث ويجرى العمل الان على تبطين 5 مساقى بالمحافظة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه بالإضافة إلى 110 مسقى تم طرحها بالفعل ونشر الإعلان وسيتم البت فيها بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه مؤكدا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى وسرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية.

مشروع تبطين الترع فى القليوبية

مشروع تبطين الترع فى القليوبية