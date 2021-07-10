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مع اقتراب عيد الأضحى .. تعرف على علامات فساد اللحمة

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مع اقتراب عيد الأضحى .. تعرف على علامات فساد اللحمة مع اقتراب عيد الأضحى .. تعرف على علامات فساد اللحمة

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، المشهور فيه أكل لحوم الأضاحى، أوضح الدكتور أحمد عبدالمقصود، الطبيب البيطرى، بعض العلامات التى تدل على فساد اللحوم.

وقال «عبدالمقصود» : «يُعتبر تغير لون اللحم من أبرز العلامات الدالة على فساده، ففى حال فساد اللحم ستتم ملاحظة أن لونه قد تغير من درجة اللون الأحمر المعروفة إلى درجة لون أكثر ميلًا نحو اللون الرمادى الباهت، ويصبح غير صالح للتناول أو الاستهلاك».

وأضاف «عبدالمقصود» : «اللحم الفاسد تظهر عليه علامات خضراء أو بيضاء بسبب التجمعات البكتيرية، والشعور بطبقة لزجة على اللحم يعنى أن البكتريا تتكاثر عليه، وبذلك يصبح غير آمن».

ونصح «عبدالمقصود» بشراء اللحم من الأماكن النظيفة الموثوق بها، مع ضرورة التأكد من ختم الذبح عليه.

المصرى اليوم

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