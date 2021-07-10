محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الأقصر، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وذلك داخل مدرستي خالد بن الوليد الثانوية العسكرية والأقصر الثانوية بنات .

محافظ الأقصر للجان الثانوية العامة

واطمأن المحافظ، خلال جولته بالمدارس على سير أعمال الامتحانات بدون أي معوقات، كما استمع من الطلاب والطالبات عن مدى رضاهم عن مستوى الامتحان، موجها بتوفير كافة الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة للطلاب والطالبات لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات.

محافظ الأقصر للجان الثانوية العامة

كما تابع المحافظ، تواجد المراقبين والملاحظين والمشرفين على الامتحانات لضمان الإلتزام والانضباط داخل اللجان، موجها بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات أثناء الامتحانات .

محافظ الأقصر للجان الثانوية العامة

محافظ الأقصر للجان الثانوية العامة

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة في الأقصر 6851 طالب وطالبة بينهم 5414 نظامى و1437 منازل وبلغ عدد الطلاب في كل قسم 2211 في الشعبة الأدبية، و4094 طالب وطالبة بقسم علمى علوم، و546 طالب في قسم علمى رياضة وتم تجهيز عدد ٣٠ لجنة على مستوى المحافظة تتضمن ٦ لجان بإدارة الاقصر و2 بالبياضية و4 بالطود و2 بالزينية و5 بارمنت و4 بالقرنة و7 باسنا.