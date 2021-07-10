انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي عدوى فيروس كورونا.

ويؤدي طلاب محافظة المنوفية الاختبارات في عدد 126 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالكامل وتعقيمها باستخدام أدوات ووسائل التعقيم والمطهراتنه وتم تركيب بوابات التعقيم على أبواب اللجان.

من جانبه، شهد فجر اليوم أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، يرافقه هاني عنتر، وكيل المديرية، رئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، عملية توزيع صناديق أسئلة وكراسات إجابة البابل شيت لامتحانات اللغة العربية لطلبة الشعبة العلمية على خطوط اللجان الامتحانية، وسط حراسة أمنية مشددة لضمان سلامة وصول الصناديق إلى اللجان في التوقيتات المحددة.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قامت بفرش وتجهيز عدد 22 استراحة لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الإشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية.