وزير التربية والتعليم يطمئن علي سير امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

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اطمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على انتظام سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021، والتي انطلقت صباح اليوم السبت وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، للتأكد من حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم اللجان الامتحانية، والتزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامة الواقية، وترك المسافات المحددة للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب داخل اللجان.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن محافظة الشرقية تعد من المحافظات الكبرى والتي تضم عددا كبيرا من اللجان التي تم تجهيزها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، ونجاحها اليوم في الساعات الأولي لليوم الأول مؤشر قوي لنجاحها طول فترة الامتحانات، مؤكدا أن تواجد المحافظ داخل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، يؤكد مدي الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لتأدية الامتحان على الوجه الأمثل.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، والتي من المقرر أن يؤديها 45 ألف طالب أمام 162 لجنة امتحانية تابعة لـ 20 إدارة تعليمية، حيث تم تأمين اللجان والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.