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محافظ قنا يتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا السبت عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، برفقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير عملية الامتحانات.

اطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان، وتطبيق الاجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي داخل مقرات الامتحان، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

محافظ قنا يتفقد عدد من لجان امتحانات الثانويه العامه

قال المحافظ إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة قنا المربوطة بغرف عمليات مراكز قنا التسعة تتابع على مدار الساعة سير عملية الامتحانات، لحل أي مشاكل أو معوقات قد تحدث، لافتا أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا لهذا العام يبلغ 17 ألفا و 128 طالب وطالبة منهم 9557 طالب وطالبة بالقسم العلمي علوم و 1661 طالبا وطالبة بقسم العلمي ، 5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي موزعين على 60 لجنة عامة بنطاق 9 إدارات تعليمية.

محافظ قنا يتفقد عدد من لجان امتحانات الثانويه العامه

أكد المحافظ أن عملية الامتحانات اليوم تسير بشكل هاديء دون أي مشاكل أو معوقات، مشيرا أن هناك تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية للخروج بالعملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.

المصرى اليوم

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