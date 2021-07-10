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وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة

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انطلقت امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 _2021، اليوم، حيث تابع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير أعمال أول أيام الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة.

ويؤدي 393 ألف و883 طالب طالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2201 لجنة.

وحرص الدكتور طارق شوقي على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان، كما شدد على الالتزام بإجراءات التعقيم داخل اللجان والمسافات الآمنة بين الطلاب.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة

المصرى اليوم

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