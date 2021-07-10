مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والإسكان بمدينة السادات

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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق والإسكان بمدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد محطة المعالجة الميكانيكية التي تعمل بنظام التهوية المطولة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 40 ألف م3/يوم «معالجة ثنائية وثلاثية» بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه، حيث تفقدوا جميع مراحل التشغيل الخاصة بالمحطة مروراً بمرحلة الحمأة، مع أخذ عينات من المياه التي تمت معالجتها، وأثنوا على أعمال التشغيل والمحطة ككل.

من جانبه أوضح المهندس علاء منيع، أنه يتم استخدام المياه المعالجة ثنائيا لرى الغابات الشجرية بمساحة 3000 فدان بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة ثلاثيا لرى 310 أفدنة من المسطحات الخضراء لعدد 36 منطقة سكنية.

واستكمل مسئولو الوزارة، جولتهم بتفقد أعمال تنفيذ 1740 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين- لمحدودي الدخل» بحى الفردوس، ووجهوا الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مباني الخدمات بالحي ( المول التجارى والمدرسة وغيرهما)، والانتهاء من أعمال اللاند سكيب لـ 16 عمارة تضم 576 وحدة سكنية، نموذج غرفتين وصالة، في أسرع وقت ممكن.

وشملت جولة مسئولى الإسكان، متابعة أعمال رفع كفاءة طريق خط 900مم، الذي يربط بين مناطق الأحياء الجديدة مروراً بالمدينة الغذائية للقوات المسحلة والطريق الإقليمى بطول 13 كيلو مترا.

وأكد المهندس علاء منيع، أهمية طريق خط 900مم، الذي يحقق سهولة الحركة المرورية، والربط المباشر للمنطقة بالأحياء الجديدة والمدينة الغذائية بالطريق الإقليمي.