هنا محفرش الحاصلة على المركز الأول جمهوري بـTRlPLE MAS: نفسي أمثل بلدي في مسابقة عالمية (صور)

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«نفسي أمثل بلدي مصر في المحافل الدولية والمسابقات العالمية الخاصة بـTRlPLE MAS أو ما يعرف بـالرياضات الذهنية»، بهذه الجملة بدأت هنا مدحت عبدالعزيز عبداللطيف محفرش، الطالبة بالصف الثانى الثانوى، عقب حصولها على المركز الأول بمسابقة الرياضات الذهنية على مستوى الجمهورية.

وجاءت تصريحات «هنا»، عقب تكريمها في الإسكندرية، مساء أمس، مؤكدة أن مسابقة «الرياضيات الذهنية» باتت ضرورة لتنمية قدرات ومواهب والتسهيل على طلاب الاقسام العلمية والرياضية.

وقالت «هنا»، والتى تدرس في مدرسة فؤاد عويس الثانوية بنات التابعة لإدارة ابو المطامير التعليمية في محافظة البحيرة، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن فكرة دخولها التخصص الذهني جاءت أثناء متابعتها لمسابقة مماثلة في التليفزيون وقررت خوض التجربة، لما لديها من أدوات ومؤهلات لهذا التخصص من المسابقات، مشيرة إلى أنه قامت بحل 200 مسألة في اقل من 10 دقائق في حين أن الوقت المخصص للإجابة طبقاً للمسابقة 15 دقيقة.

ولفتت إلى أنه تم تكريمها لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية وحصلت على كأس وشهادة تقدير.

وأوضحت «هنا»، أن المسابقة تتضمن 3 مستويات، الاول يتطلب قيام المتسابق بحل 200 مسألة في 15 دقيقة دون ارتكاب خطأ واحد، والمستوى الثانى يسمح بارتكاب خطأين أو ثلاثة فقط، والمستوى الثالث أكثر من 3 أخطاء، وبالتالي فإن المستويات يحددها ارتكاب المتسابق خطأ من عدمه.

وأشارت إلى أن «الحساب الذهني»، يعمل على تسهيل الرياضة الحسابية والمعادلات الحسابية وبالتالي أنصح الطلاب الذين لديهم معوق في العمليات الحسابية ضرورة الاشتراك في مسابقات الحساب الذهني وتعلم الحساب وفق هذة الطريقة، لافتة إلى أن الحساب الذهني يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات التعلم، وتطوير القدرة الدماغية لدى الأطفال، ويعد الحساب الذهني أداة وأسلوباً للتدريب، حيث تزيد هذه الأداة الذكاء والنبوغ لدى الأطفال في مراحل مبكرة، ويقدم نظام الحساب الذهني العديد من الطرق الإبداعية والمبتكرة التي تساعد على حل المسائل الرياضية التي تزرع الثقة بالنفس لدى الأطفال.

وعن خطوتها المقبلة، قالت «هنا»، إنها تنوى الوصول إلى المستويات الـ20 للمسابقة ككل خاصة وانها حاليا في المستوى الرابع، مشيرة إلى أنها ترغب ان تكون مدربة رياضات ذهنية، وتدخل مجال التدريب للأطفال.

بدوره، قال مدحت محفرش والد الطالبة هنا، إنها تعد الابنة الكبرى بين أولاده واكتشف موهبتها بداية من مرحلة رياض الاطفال، ثم ظهرت بشكل كبير في المرحلة الابتدائية، مشيراً إلى أنها كانت من الطالبات المتفوقات وحصلت على المراكز الأولى في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

هنا محفرش .. الحاصلة على المركز الأول جمهورى بـ" TRlPLE MAS": نفسى أمثل بلدي فى مسابقة عالمية (صور وفيديو)

هنا محفرش .. الحاصلة على المركز الأول جمهورى بـ" TRlPLE MAS": نفسى أمثل بلدي فى مسابقة عالمية (صور وفيديو)