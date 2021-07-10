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32305 طالب وطالبة يخوضون أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية ( وصور)

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انطلقت اولى إمتحانات الثانوية العامة، اليوم، ويؤدى ٣٢٣٠٥ طالب وطالبه الشعبة العلمى مادة اللغة العربية، منهم ٢٤٤٤٢ طالب وطالبه شعبه علمى علوم و٧٨٦٣ طالب وطالبه شعبه علمى في ١٦٤ لجنه منها ١٦٠ لجنة للطلبة المنتظمين والمنازل بالإضافة للجنة المكفوفين والاورام والسجن والمتفوقين.

نشرت مديرية أمن الدقهلية، تأميناتها أمام كل لجنة ووضعت حواجز أمنى بين الأهالى والمدرسة للتيسير على الطلاب في دخول اللجان، كما وفرت سيارة مطافئ اسعاف بمحيط عدد محدود من اللجان القريبة من بعضها.

وبدأ الدخول الطلاب والطالبات من البوابات الخارجية للجان في التاسعة صباحا، وسط إجراءات مشددة من التفتيش والتشديد على ارتداء الكمامات، بينما انتظر المئات من أولياء الأمور بالشارع أمام اللجان في انتظار خروج أبنائهم.

دخول الطالبات اللجان فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

وأكد على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمحافظة الدقهلية استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير واستخدام كافة الوسائل اللازمة لتطهير وتعقيم المدارس بناءا على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدى ٢٤ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا.

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة أو طبيب كما تم توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتوفير أجهزة تعقيم وأجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى اللجان .

دخول الطالبات اللجان فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

وشدد على تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول أي من الملاحظين والطلاب بدون كمامة موجها بضرورة توفير الجو الآمن والملائم للطلاب وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة فضلا عن المتابعة اللحظية لسير العمل وحال أي عقبات يتم تذليلها فورا .

المصرى اليوم

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