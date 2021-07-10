أحبت وطنها فأحبها الجميع..منى زكي تكشف كواليس لقائها مع جيهان السادات

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كشفت الفنانة منى زكي كواليس لقائها بالسيدة الراحلة جيهان السادات، التي رحلت أمس، واصفة إياها بأنها قدمت مسيرة عظيمة كامرأة مصرية.

وشاركت «منى» متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت عن الراحلة : «ببالغ الأسى السيدة الفاضلة جيهان السادات رحلت عن عالمنا، بعدما قدمت مسيرة عظيمة كامرأة مصرية وزوجة داعمة لزوجها في وقت السلم والحرب، أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع.. كان لي شرف اللقاء بها مرات عديدة، وأدركت من خلال هذه اللقاءات مدى تواضعها وذكائها القوي، فضلًا عن شرفي وسعادتي البالغة بتجسيد شخصيتها سينمائيًا، والحصول على وسام الجمهورية بسبب هذا الدور».

وتُوفيت جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، أمس، وتم تشييع جثمانها من المنصة، في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تم دفن جثمانها بجوار جثمان زوجها الراحل، بحسب وصيتها لأسرتها.

وجسدت «منى» شخصية «جيهان» في مرحلة شبابها في فيلم «أيام السادات» للمخرج محمد خان، أمام الراحل أحمد زكي، بينما جسدت مرحلتها حين تقدمت في العمر الفنانة ميرفت أمين.