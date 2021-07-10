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ضبط ١٧٠٠ قطعة حلوي وبسكويت منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالشرقية

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ضبط ١٧٠٠ قطعة حلوي وبسكويت منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالشرقية ضبط ١٧٠٠ قطعة حلوي وبسكويت منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس عاطف عراقي، رئيس قطاع تموين جنوب الشرقية، حملة تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية بمركز بلبيس، بعضوية كلا من أحمد فتوح، وأشرف كمال، أسفرت جهودها عن ضبط محل بقالة بقرية بني صالح يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية، عبارة عن حلوى للأطفال حيث تم ضبط ١٧٠٠ قطعة حلوى وبسكويت منتهي الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2020 جنح ا .د .ط ضد «أ. م .أ .ع» صاحب المحل، كما تم ضبط 6 اكياس لحمة مفرومة زنة الكيس الواحد 5 كجم بإجمالي وزن 30 كجم لحمة مفرومة مجهولة المصدر، بمحل لبيع الكشرى والمشويات بقرية شبرا النخلة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2021 جنح «ا .د .ط» ضد «م .ح .ع» صاحب المحل.

كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر رقم 2022 جنح ا .د .ط ضد «ع .ع .ع» صاحب محل بقالة بقرية بني صالح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير المحضر رقم 2023 جنح ا .د .ط ضد «م .س .م» صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية بقرية ميت جابر لعدم الإعلان عن الأسعار، والمحضر رقم 2024 جنح ا .د .ط ضد «أ .م .ع» صاحب محل لبيع الكشرى والمشويات بقرية ميت جابر لعدم الإعلان عن الأسعار.

المصرى اليوم

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