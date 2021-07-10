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إزاى تختار خروف العيد من غير ما تِتْغَشّ؟ (نصائح)

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إزاى تختار خروف العيد من غير ما تِتْغَشّ؟ (نصائح) إزاى تختار خروف العيد من غير ما تِتْغَشّ؟ (نصائح)

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أوصى حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بضرورة تحري الدقة في شراء اللحوم المذبوحة والتأكد من ذبح اللحوم في المجازر المرخصة، بحيث تحمل ختم المجزر، مع ضرورة ألا تكون اللحوم ذات رائحة كريهة أو يكون لونها قاتمًا وغير طبيعي، مع الشراء من الأماكن المعروفة والمرخصة حفاظًا على صحة المستهلك، مشيرًا إلى أن هناك عدة مواصفات يجب توافرها عند اختيار الأضاحي، وهي «أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل، وأن تكون العينان لامعتين براقتين، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار، وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات، وأن يكون تنفس الحيوان طبيعيًا لا يعانى النهجان أو السعال، وأن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات، وأن يكون فم ولسان الأضحية خاليين من الالتهابات والإفرازات».

ووصف نقيب الفلاحين خروف العيد بأن «يكون نشيط الحركة، ذا شهية مرتفعة، وغير كسول، وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، وأن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها، وألا يكون ممتلئًا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه، وأن تكون خالية من مظاهر وعلامات الإسهال عند مؤخرتها».

المصرى اليوم

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