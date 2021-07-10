التنمية المحلية: 11 ألف رسالة وشكوى عبر «صوتك مسموع» بنسبة رد 79٪ خلال يونيو

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة «صوتك مسموع» والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حل شكاوي المواطنين بكافة المحافظات والعمل على حل المشكلات التي يعانوا منها وتطوير منظومة الشكاوي لضمان سرعة الاستجابة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية السبت، إن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر ٢٠١٨ للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر يونيو الماضي حيث تلقت المبادرة أكثر من 11 ألف رسالة منها 2110 شكوى تم الرد منها على 1680 شكوى بنسبة تجاوزت 79٪ وجارى حل 430 شكوى.

وأكد أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها، مشيراً إلى أن متابعى الصفحة بلغ 59 ألف متابع وتجاوزت مشاهدات الصفحة 146 ألف مشاهدة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة منذ انطلاقها وحتى يونيو الماضي تلقت أكثر من 345 ألفا و524 رسالة منها 65 ألفا و424 شكوى تم حل63 ألفا و133شكوى بنسبة 96،5٪ وجارى حل 2291 شكوى، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على ٥ محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد، مشيرا إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وأن الوزارة تعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التي تواجه المواطن في جميع قطاعات المحليات.

وأضاف «شعراوي» أن المبادرة تنوعت الشكاوي بها ما بين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها في شهر يونيو الماضى 1235 شكوى والإشغالات 727 شكوى ومخالفات البناء 88 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى والفساد 6 شكاوى اضاف إلى شكوتين خاصة بمبادرة حياة كريمة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 8610 رسالة تضمنت 1810 شكوى تم حل أكثر من 80% منها وجارى حل الباقى، وتلقى البريد الألكترونى 82 شكوى منها 19 شكوى وجارى حل باقى الشكاوى، فيما تلقى الخط الساخن 312 اتصالاً تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين في مبادرة «صوتك مسموع» بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» www.facebook.com/sotakmasmwo)) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

