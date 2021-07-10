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تشديدات علي ارتداء الكمامة وخلو التابلت من الشريحة قبل الدخول للحان بالبحر الأحمر

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شدد مسؤولو لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الغردقة على ارتداء الطلاب للكمامات وخلو اجهزة التابلت من الشريحة حتى يتم السماح بالدخول للجان.

وشهدت لجان مدينة الغردقة تواجدا مكثفا أمام اللجان وتم وضع الحواجز المرورية ونشر الخدمات الأمنية حول محيط اللجان

ورصدت المصري اليوم تزاحم الطلاب في الدخول أمام لجنة الشهيد حسن كامل الثانوية بالغردقة بسبب إجراءات التفتيش على الطلاب والتفتيش على الإجراءات الاحترازية.

وقال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يصل ١٩ لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد ٢٦٥٥طالب وطالبة للشعبة الأدبية والعلمية والمكفوفين والمتفوقين وان المديرية أنهت الاستعدادات والتجهيزات لإمتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية.

وقد أشار وكيل التعليم إلى وجود الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.

و أن المديرية عقدت عدة بروتوكولات بينها وبين الصحة ومديرية الأمن والكهرباء وذلك تنسيقا لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء.

المصرى اليوم

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