بالدعاء وقراءة القرآن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أمام اللجان (صور)

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شهدت لجان الثانوية العامة بمدارس القليوبية، منذ الصباح توافد أولياء الأمور، أمام اللجان بصحبة أولادهم.

وحرص أولياء الأمور، على ترديد الدعوات لأبنائهم الطلاب بالثانوية العامة، بجانب قراءة القرآن الكريم وسط حالة من القلق والتوتر.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالب وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن 34 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.