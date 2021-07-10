أخبار عاجلة

بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي -
عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية -
شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة -
هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة -
جهود حثيثة لـ"بلدية صامطة" لمواجهة الأمطار وإصلاح وردم المستنقعات والحُفر -
الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة.. فيديو -
سمير كمونة يشيد بمستوى مروان محسن وكهربا -
ترتيب هدافى الدورى المصرى 2021 بعد مباراة الإنتاج الحربي.. محمد شريف يبتعد عن التسجيل -
مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور -
بهدف وحيد.. الأهلي يكسب تجربة الصفاقسي التونسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالدعاء وقراءة القرآن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أمام اللجان (صور)

Print
بالدعاء وقراءة القرآن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أمام اللجان (صور) بالدعاء وقراءة القرآن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أمام اللجان (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الثانوية العامة بمدارس القليوبية، منذ الصباح توافد أولياء الأمور، أمام اللجان بصحبة أولادهم.

وحرص أولياء الأمور، على ترديد الدعوات لأبنائهم الطلاب بالثانوية العامة، بجانب قراءة القرآن الكريم وسط حالة من القلق والتوتر.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار ، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالب وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن 34 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع