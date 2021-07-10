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1805 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد

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1805 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد 1805 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الوادي الجديد

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توافد طلاب الثانوية العامة في الوادي الجديد على لجان الامتحانات في أول أيام ماراثون إمتحانات الثانوية العامة، حيث تم الخضوع لعمليات التعقيم قبل بدء الامتحانات والالتزام بالتباعد أثناء دخول اللجان، وتم توزيع المواد المعقمة والمطهرة والكمامات على الطلاب عقب مرورهم من البوابات الإلكترونية للتعقيم، وقياس درجة الحرارة من خلال الكاشف الحراري لضمان الوقاية من المستجد.

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التعليم في الوادي الجديد، أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى خاصة بالامتحانات بجانب المتابعة بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية بالمراكز، حيث تضم المحافظة 10 لجان إمتحانات على مستوى المحافظة تضم 1805 طالبا وطالبة لآداء الإمتحانات، ويؤدى اليوم نحو 953 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات وعلوم»، إمتحان اللغة العربية من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا .

وقال إن جميع اللجان مزودة ببوابات لتعقيم الطلاب والملاحظين قبيل دخول لجان الإمتحانات، بالإضافة توفير كمامات ومطهرات لجميع الطلاب وكاشف حرارى، وكاشف عن المعادن، وتم توفير عدد 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة.

واضاف انه تم تشديد تأمين مركزى توزيع الأسئلة بالخارجة والداخلة، بجانب انتشار قوات الشرطة والمرور خارج اللجان ومحيطها لتيسير حركة الوصول إلى اللجان ومنع أي تجمعات خارجها، وبالأخص تجمعات اولياء الأمور.

المصرى اليوم

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