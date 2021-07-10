افتتاح «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي غدًا

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يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، غدًا، العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي بالعتبة.

والعرض عن قصة مطربة الكورس لأنطون تشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال، حيث يستمر العرض حتى ١٨ من شهر يوليو الجاري في الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن «ليلتكم سعيدة» تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة «اضحك- فكر- اعرف» التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تمت مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة «خليك في البيت- المسرح بين ايديك»، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع YouTube، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

«ليلتكم سعيدة» من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.