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افتتاح عرض «سيدة الفجر» خلال أيام على مسرح الطليعة

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تستعد أسرة العرض المسرحي «سيدة الفجر» لافتتاح العرض خلال الأيام المقبلة، وذلك على مسرح الطليعة.

وقال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن فرقة مسرح الطليعة، تستعد حاليا لاستقبال عرضها الجديد «سيدة الفجر» من تأليف الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.

وأضاف أن أسرة العرض تُجري حاليًا البروفات النهائية استعدادًا لافتتاحه خلال أيام على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، حيث تدور أحداث العرض في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في إحدى الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث.

«سيدة الفجر» بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري. بدور، وفاء عبدالسميع، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.

المصرى اليوم

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