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انطلاق الموسم الثاني لـ«ألمظ وسي عبده» في ثاني أيام العيد بالإسكندرية

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انطلاق الموسم الثاني لـ«ألمظ وسي عبده» في ثاني أيام العيد بالإسكندرية انطلاق الموسم الثاني لـ«ألمظ وسي عبده» في ثاني أيام العيد بالإسكندرية

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تستعد أسرة العرض المسرحي «ألمظ وسي عبده» للمخرج مازن الغرباوي، تقديم عروضه ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال المخرج مازن الغرباوي، إنه سيتم افتتاح الموسم الثاني في ثاني ايام العيد، على مسرح محمد عبدالوهاب، حيث انضم الفنان هاني كمال، مؤخرًا لأسرة العرض، ليقدم أحد الأدوار الرئيسية.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

«ألمظ وسي عبده» تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى. الجدير بالذكر أن «ألمظ وسي عبده» إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

المصرى اليوم

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