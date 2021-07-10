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وكيل تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

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وكيل تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وكيل تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

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تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، صباح اليوم السبت، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة محمد متولي الشعراوى ببنها ، للوقوف على مدى سلامة ودقة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وصول ورقة الامتحانات للجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتابع سير الإجراءات بالتنسيق مع قوات الأمن المسؤولة، بدءًا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من أداء الامتحانات، مشيرا إلي أن توزيع أوراق الأسئلة سيبدأ من الساعة الخامسة صباحا، مع التأكيد علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل بالتنسيق مع غرف عمليات بالادارات التعليمية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أى شكوى والوصول لحل والعمل على توفير مناخ ملائم للطلاب.

المصرى اليوم

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