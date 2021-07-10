تحرير 508 محاضر تموينية في الإسكندرية

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قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 508 محضراً بمخالفات متنوعة.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملات أسفرت عن تحرير 62 محضر شملت ٣٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 132 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣٥ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٣٠ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و١١ محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر حيازة وتجميع عدد ٥ شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم للبيع في السوق السوداء، و٨ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و١٦ محضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، و١٠ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 91 محضر شملت ٣٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٧ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين، ومحضر لمجمع استهلاكي مخالف، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 70 محضر شملت ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، ١٦ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٤ محاضر لبقالين مخالفين، ومحضر لإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص،ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية حررت 48 محضر شملت الحملة ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ٢٧ كرتونة زيت مجهول المصدر بأحد محلات المواد الغذائية.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 58 محضر شملت ٨ محاضر لمخابز بلدية مدعمة مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،وممحضرين لمجمعات استهلاكية مخالفة، و٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و٥ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر استخدام اسطوانة غاز منزلى في أغراض صناعية.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 24 محضر شملت ١٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 23 محضر شملت ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضرين لمحطات تموين سيارات مخالفين، و٤ محاضر لمخابز سياحية مخالفة.