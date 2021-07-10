بدء توافد طلاب الثانوية العامة لدخول اللجان في القليوبية

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توافد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بالقليوبية اليوم السبت على اللجان فى أول أيام الإمتحانات حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية.

وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم السبت جولة تفقدية بلجان مدرسة الشيماء الثانوية بنات والثانوية بنين ببنها لمتابعة الإجراءات والتدابير اللازمة التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لانطلاق امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021.

وقال الهجان إنه تم توزيع الكمامات والمواد المطهرة على المدارس والتى سيتم توزيعها على الطلاب والمراقبين بالإضافة إلى تركيب أجهزة التعقيم بالمدارس كما تم الانتهاء من تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة وتلقى أي شكاوى من الطلاب.

من جانبه، أضاف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 135 لجنة لامتحانات الثانوية العامة، منها لجنة لمدارس المتفوقين ولجنة للمكفوفين لامتحانات الثانوية العامة، لاستقبال 41 ألف طالب وطالبة، إلى جانب تجهيز 24 استراحة للمراقبين متوفر بها كل وسائل الإعاشة.

وأشار محمود إلى أنه تم توفير 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين فى محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم.

من جانبها، تابعت مديرية الصحة بالقليوبية الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها في أثناء أداء امتحانات آخر العام الدراسي حفاظًا على صحة الطلاب.

وقالت مديرية الصحة إن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عقد اجتماعا بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسؤولي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية والفرق الطبية، للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر، ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.