هل يصبح إنجلترا رابع منتخب يُحقق لقب اليورو على أرضه؟

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يحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، الذي سيجمع منتخبي إنجلترا وإيطاليا على اللقب.

وشاءت الأقدار أن يخوض المنتخب الإنجليزي المباراة على أرضه ووسط أنصاره، في ظل قرار «يويفا» بإقامة البطولة في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

وعلى مدار تاريخ نهائيات اليورو، نجحت 3 منتخبات فقط في تحقيق اللقب على أرضهما وهما المنتخب الإسباني في نسخة 1964 بعد التفوق على الاتحاد السوفيتي في المباراة النهائية، وكذلك منتخب إيطاليا بعد الفوز على يوغوسلافيا في نهائي نسخة 1968، وفرنسا في 1984 بعد ثنائية في مرمى الإسبان.

أما عن المنتخبات التي خسرت نهائي اليورو في ملعبها وعلى أرضها، فسجل منتخب فرنسا اسمه في السجلات في النسخة الماضية 2016 بعد الخسارة من البرتغال بهدف دون رد، ومن قبله المنتخب البرتغالي بعد مفاجأة اليونان في نسخة 2004.