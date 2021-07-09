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تدريبات بدنية ومناورة لنادي الهلال.. ولاعبو الأخضر ينضمون غداً للفريق

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تدريبات بدنية ومناورة لنادي الهلال.. ولاعبو الأخضر ينضمون غداً للفريق تدريبات بدنية ومناورة لنادي الهلال.. ولاعبو الأخضر ينضمون غداً للفريق
استعداداً لمنافسات الموسم الجديد

تدريبات بدنية ومناورة لنادي الهلال.. ولاعبو الأخضر ينضمون غداً للفريق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ استعداداً لمنافسات الموسم الكروي 2021/2022 م.

وركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية على النواحي البدنية، عبر تدريبات احتضنتها صالة الإعداد البدني، حيث اشتمل المران المسائي على تدريبات لياقية وتطبيقات فنية متنوعة، ومناورة على نصف مساحة الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية المسائية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

وينضم لاعبو يوم الغد إلى تدريبات الفريق بعد تمتعهم بالإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني.

وكشفت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب سعد الناصر، تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية.

ويواصل اللاعبون صباح الغد إجراء الفحوص الطبية لدى مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية الرسمي والحصري للنادي، فيما يؤدي الفريق مساء يوم غد السبت حصة تدريبية؛ استعداداً لخوض أولى ودياته أمام التعاون مساء الأحد.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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