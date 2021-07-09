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الأهلي يعلق على احتفال بنادي القرن .. «البعض يعيش الأوهام» ()

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الأهلي يعلق على احتفال الزمالك بنادي القرن .. «البعض يعيش الأوهام» (فيديو) الأهلي يعلق على احتفال بنادي القرن .. «البعض يعيش الأوهام» ()

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علق النادي الأهلي، على إحياء جماهير نادي اليوم الجمعة، الموافق 9 يوليو، احتفالية لقب نادي القرن الإفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي عام 2001، وذلك بحساب النقاط، وهو ما يرفضه مسؤولو الزمالك وجماهيره، حيث يؤكدون أنهم الأحق باللقب وفقًا للبطولات.

واختار جمهور الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن، في مقارنة بين عدد بطولات الأبيض القارية 9 ألقاب والأهلي 7 ألقاب.

ونشرت قناة النادي الأهلي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، للحظة استلام الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق جائزة نادي القرن الإفريقي، وعلقت عليه قائلة :«حدث لا يتكرر إلا كل مائة عام.. ومازال البعض يعيش الأوهام».

المصرى اليوم

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